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Путин запретил членам Совбеза иметь зарубежные счета 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 46 минут назад
Президент Владимир Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Закон относит к полномочиям Совбеза вопросы, «касающиеся обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз». Кроме того, в перечень включено пресечение действий, направленных на отчуждение части территории России, а также призывов к таким действиям, передает ТАСС.
Заместителю председателя, секретарю и членам Совбеза запрещается иметь вклады за рубежом, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России.
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Кроме того, согласно закону «О безопасности», решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции России, не подлежат исполнению.
В октябре Госдума в рамках первого чтения приняла проект закона о запрете для заместителя председателя, секретаря и членов Совбеза России иметь зарубежные счета и вклады. Проект вносит изменения в федеральный закон «О безопасности», автором выступил президент Владимир Путин.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Госдума , Совет безопасности РФ , ИТАР-ТАСС
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