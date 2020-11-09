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Президент Владимир Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон относит к полномочиям Совбеза вопросы, «касающиеся обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ , ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз». Кроме того, в перечень включено пресечение действий, направленных на отчуждение части территории России, а также призывов к таким действиям, передает ТАСС

Заместителю председателя, секретарю и членам Совбеза запрещается иметь вклады за рубежом, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России.

Кроме того, согласно закону «О безопасности», решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции России, не подлежат исполнению.