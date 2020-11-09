Путин рассказал о проблеме сирийских беженцев 

"На сегодняшний день за пределами Сирии находится, к сожалению, более 6,5 миллионов беженцев. Подавляющее большинство из них трудоспособные граждане, которые могли бы и должны участвовать в восстановлении своей страны", — сказал Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с лидером Сирии Башаром Асадом.