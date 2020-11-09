Путин рассказал о проблеме сирийских беженцев 

За пределами Сирии находятся более 6,5 миллионов беженцев, большинство из них трудоспособные граждане, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На сегодняшний день за пределами Сирии находится, к сожалению, более 6,5 миллионов беженцев. Подавляющее большинство из них трудоспособные граждане, которые могли бы и должны участвовать в восстановлении своей страны", — сказал Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с лидером Сирии Башаром Асадом.
"Кроме того, их возвращение отвечает и внутренним интересам принимающих государств, прежде всего, соседей Сирии. Поскольку нагрузка на них достаточно серьезная, они вынуждены нести значительные расходы по временному размещению и обеспечению сирийцев", — добавил президент РФ.