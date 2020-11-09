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Мишустин раскритиковал губернаторов из-за ситуации с коронавирусом 

Lenta.ru 43 минуты назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов за уклонение от принятия своевременных решений в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 9 ноября.
По словам премьера, в регионах, где ограничительные меры были введены своевременно, эпидемиологическая ситуация сейчас управляемая.
В российском правительстве массовые перестановки

«Однако, не все руководители субъектов в полном объеме воспользовались своими полномочиями по введению ограничений. Оперативным штабам регионов необходимо анализировать ситуацию и вводить такие меры», — сказал он.

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Политика , Видео , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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