Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов за уклонение от принятия своевременных решений в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 9 ноября.
По словам премьера, в регионах, где ограничительные меры были введены своевременно, эпидемиологическая ситуация сейчас управляемая.
«Однако, не все руководители субъектов в полном объеме воспользовались своими полномочиями по введению ограничений. Оперативным штабам регионов необходимо анализировать ситуацию и вводить такие меры», — сказал он.