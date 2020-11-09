Путин поручил совместить голосование и каникулы 

Председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила президенту Владимиру Путину ввести неделю каникул для школьников на время проведения многодневного голосования. Об этом она рассказала ТАСС.
Глава Центральной избирательной комиссии отметила, что существует высокая вероятность применения трехдневного голосования на последующих выборах
«Проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование. Поскольку у нас очень много преподавателей являются членами комиссий, и добрая половина участков находится в образовательных учреждениях», — пояснила она.
Памфилова добавила, что президент дал поручение рассмотреть все варианты разведения учебного и избирательного процессов.
«Единые каникулы — это самый простой и недорогой способ, если оставлять избирательные участки в школах, учителей — в комиссиях, а единый день голосования по-прежнему проводить в сентябре. Мое предложение может быть обсуждено наряду с другими. Быть может, они будут более кардинальными», — заявила председатель ЦИК.
Как писал «Рамблер», в этом году голосование на выборах велось в течение нескольких дней — с 11 по 13 сентября. При этом большинство опрошенных ВЦИОМ россиян поддержали сохранение многодневного формата голосования. Среди тех, кто посетил избирательные участки, доля таких ответов достигла 84 процентов.