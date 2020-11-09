Путин поручил совместить голосование и каникулы 

«Единые каникулы — это самый простой и недорогой способ, если оставлять избирательные участки в школах, учителей — в комиссиях, а единый день голосования по-прежнему проводить в сентябре. Мое предложение может быть обсуждено наряду с другими. Быть может, они будут более кардинальными», — заявила председатель ЦИК.