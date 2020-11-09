СМИ сообщили о грядущей отставке четырех российских министров 

Четверо российских министров уйдут в отставку 9 ноября — глава Минэнерго Александр Новак, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр транспорта Евгений Дитрих. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и администрации президента.
По словам собеседников издания, имена кандидатов на освободившиеся места назовет премьер-министр Михаил Мишустин. Затем кандидатуры рассмотрит Госдума.
Президент России Владимир Путин несколько дней назад подписал закон, по которому министров будут назначать только после утверждения Госдумой.
Источники РБК утверждают, что Новак после отставки станет вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и промышленности. Ранее эти полномочия были у вице-премьера по оборонной промышленности Юрия Борисова. Новым министром энергетики, по данным РБК, может стать глава холдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук.
Кобылкина в Минприроды может заменить Александр Козлов, руководивший министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кандидатом на пост главы дальневосточного ведомства РБК называет руководителя Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.
Минстрой, по данным РБК, возглавит первый заместитель министра строительства Ирек Файзуллин, а Якушев станет полпредом президента в Уральском федеральном округе.
Дитриха назначат временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области, а министрами транспорта могут стать глава Росавтодора Андрей Костюк, глава Росавиации Александр Нерадько или гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, утверждает РБК.
Как сообщал «Рамблер», ранее о грядущей отставке Дитриха, Кобылина и Якушева писал «Коммерсант». Все трое стали министрами еще в правительстве Дмитрия Медведева и сохранили свои должности при Мишустине. Источники газеты назвали Дитриха наиболее вероятным кандидатом на пост главы Белгородской области.