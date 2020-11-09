В РФ задумались о повышении возраста молодежи

Все новости на карте

В настоящее время в стране отсутствует федеральный закон, регламентирующий возраст молодежи.

России к категории молодежи на официальном уровне будут причисляться лица в возрасте от 14 до 35 лет. Соответствующую регламентацию предполагается ввести в рамках первого для страны закона «О молодежной политике в РФ», рассмотрение которого в Государственной Думе назначено на 24 ноября. Об этом пишут « Известия ».

Закон также даст определение различным понятиям, связанным с молодежью, таким как, к примеру «молодая семья». На основании нововведения граждане указанного возраста смогут рассчитывать на ряд льгот, предполагаемых законодательством государства. Ранее предельное значение возраста «молодежи» устанавливалось на уровне регионов и обычно составляло либо 30 лет, либо 32 года.

Возраст 35 лет, как указал глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин , был выбран на основании опросов общественного мнения.

«Это максимальный возраст, который позволяет подвести под критерии молодежи», — отметил он.

Депутат также подчеркнул важность введения законопроекта, который станет первым в стране законом «О молодежной политике», действующей на федеральном уровне.