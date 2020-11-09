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В Госдуме до конца ноября рассмотрят проект о повышении возраста молодежи 

ТК «Звезда» 47 минут назад
В РФ задумались о повышении возраста молодежи
Фото: pixabay.com
В настоящее время в стране отсутствует федеральный закон, регламентирующий возраст молодежи.
В России к категории молодежи на официальном уровне будут причисляться лица в возрасте от 14 до 35 лет. Соответствующую регламентацию предполагается ввести в рамках первого для страны закона «О молодежной политике в РФ», рассмотрение которого в Государственной Думе назначено на 24 ноября. Об этом пишут «Известия».
Закон также даст определение различным понятиям, связанным с молодежью, таким как, к примеру «молодая семья». На основании нововведения граждане указанного возраста смогут рассчитывать на ряд льгот, предполагаемых законодательством государства. Ранее предельное значение возраста «молодежи» устанавливалось на уровне регионов и обычно составляло либо 30 лет, либо 32 года.
Возраст 35 лет, как указал глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, был выбран на основании опросов общественного мнения.
«Это максимальный возраст, который позволяет подвести под критерии молодежи», — отметил он.
Депутат также подчеркнул важность введения законопроекта, который станет первым в стране законом «О молодежной политике», действующей на федеральном уровне.
Ранее сообщалось, что при условии принятия инициативы молодежи в России, можно сказать, станет больше почти на 13 миллионов человек. Более того, в настоящее время в ВОЗ молодостью призвали называть людей до 43 лет.
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Комментарии 26
Политика , Борис Пайкин , ВОЗ , Госдума , газета "Известия"
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