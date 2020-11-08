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Россия отказалась вмешиваться в конфликт в Карабахе 

Lenta.ru и ещё 6 8 ноября 2020
Россия планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, но вмешиваться в него не собирается. Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
Захарова подчеркнула, что, по мнению России, силового решения конфликта в Карабахе не существует — здесь ее позиция отличается от турецкой. Отмечается, что Москва намеревается использовать все имеющиеся в ее распоряжении возможности для урегулирования конфликта.
Ранее сообщалось, что российский вертолет сбили на территории Армении. По данным Минобороны России, вертолет упал у села Ерасх рядом с границей Азербайджана. Он сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). В результате крушения погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести.
До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах наиболее эффективным. Он пояснил, что Россия присутствует в этом регионе и знает его.
Резкая активизация боевых действий в Нагорном Карабахе наблюдается с 26 октября после срыва очередного, третьего перемирия, установленного на встрече представителей Баку и Еревана в Вашингтоне. Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах гражданского населения.
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Политика , Видео , Мария Захарова , Никол Пашинян , МИД , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Москва , США , Турция , Франция
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