Россия отказалась вмешиваться в конфликт в Карабахе 

Захарова подчеркнула, что, по мнению России, силового решения конфликта в Карабахе не существует — здесь ее позиция отличается от турецкой. Отмечается, что Москва намеревается использовать все имеющиеся в ее распоряжении возможности для урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось , что российский вертолет сбили на территории Армении. По данным Минобороны России, вертолет упал у села Ерасх рядом с границей Азербайджана. Он сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). В результате крушения погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах наиболее эффективным. Он пояснил, что Россия присутствует в этом регионе и знает его.

Резкая активизация боевых действий в Нагорном Карабахе наблюдается с 26 октября после срыва очередного, третьего перемирия, установленного на встрече представителей Баку и Еревана в Вашингтоне. Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах гражданского населения.