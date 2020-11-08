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В России назвали победу Байдена на выборах предсказуемой 

Lenta.ru 9 минут назад
В России прокомментировали победу Байдена
Фото: РИА Новости
Победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в США была предсказуема, заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов в беседе с РИА Новости.
По его словам, действующий американский лидер Дональд Трамп еще на прошлых выборах был «техническим кандидатом». Он добавил, что глава Белого дома всегда имел амплуа шоумена, и никогда не воспринимался всерьез.

«Тогда планировалось, что победит Хилари Клинтон, но из-за проблем со здоровьем, которые у нее возникли на решающем этапе выборной кампании, сделали выбор в пользу Трампа», — отметил Морозов.

Депутат подчеркнул, что сейчас Трампа решили поставить на место. Он также прокомментировал возможный пересчет голосов. Морозов считает, что это вряд ли получится сделать, поскольку с достаточно большим перевесом выборщики проголосовали за Байдена.
7 ноября демократ Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.
В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.
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Комментарии
Политика , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Антон Морозов , Дональд Трамп , Комитет госдумы по международным делам , РИА Новости , США
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