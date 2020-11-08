В России прокомментировали победу Байдена

По его словам, действующий американский лидер Дональд Трамп еще на прошлых выборах был «техническим кандидатом». Он добавил, что глава Белого дома всегда имел амплуа шоумена, и никогда не воспринимался всерьез.

«Тогда планировалось, что победит Хилари Клинтон, но из-за проблем со здоровьем, которые у нее возникли на решающем этапе выборной кампании, сделали выбор в пользу Трампа», — отметил Морозов.

Депутат подчеркнул, что сейчас Трампа решили поставить на место. Он также прокомментировал возможный пересчет голосов. Морозов считает, что это вряд ли получится сделать, поскольку с достаточно большим перевесом выборщики проголосовали за Байдена.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.