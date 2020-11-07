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Жириновский советует Трампу сопротивляться 

ИА Regnum 32 минуты назад
«Советую сопротивляться»: Жириновский обратился к Трампу
Фото: ТАСС
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский советует Дональду Трампу продолжать борьбу за пост президента США и сопротивляться.

«Дональд Трамп, я советую вам сопротивляться», — рекомендует Жириновский.

«По всем законным голосам вы выигрываете. У вас мощная команда: подайте иски во все суды, заставьте отсечь голоса, пришедшие после дня голосования. Идите в Верховный суд и добейтесь признания вашей победы!» — настаивает он.

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«Любые выборы заканчиваются в день, когда они назначены. В США это 3 ноября. Любой, кто придет на избирательный участок на следующий день, его сочтут за сумасшедшего. Так же и с бюллетенями, присланными по почте. Принимаются только те, что пришли до окончания дня голосования. Остальные выбрасываются в урну, в архив», — рассуждает Жириновский.

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Политика , Владимир Жириновский , Дональд Трамп , Госдума , ЛДПР , США
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