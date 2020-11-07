«Советую сопротивляться»: Жириновский обратился к Трампу

«Любые выборы заканчиваются в день, когда они назначены. В США это 3 ноября. Любой, кто придет на избирательный участок на следующий день, его сочтут за сумасшедшего. Так же и с бюллетенями, присланными по почте. Принимаются только те, что пришли до окончания дня голосования. Остальные выбрасываются в урну, в архив», — рассуждает Жириновский.