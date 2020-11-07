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В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Макрона 

Майк Габриелян 1 час назад
В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Макрона
Фото: РИА Новости
В Кремле рассказали, о чем беседовали по телефону Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Инициатором беседы стал французский лидер.
Путин рассказал коллеге о шагах Москвы по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, направленных на мирный диалог между Ереваном и Баку.

«Владимир Путин подробно информировал Эммануэля Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, призванных обеспечить выход на политико-дипломатическое решение», — сказано на сайте президента.

Кроме того, Путин и Макрон обсудили сотрудничество по борьбе с COVID-19. В частности, речь шла о налаживании связей между медиками России и французским Институтом Пастера для создания вакцины.
Президенты подчеркнули решимость продолжать борьбу с терроризмом, обсудили кризисы на Украине и в Ливии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Макрон заявил, что понимает чувства мусульман.
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Политика , Владимир Путин , Эммануэль Макрон
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