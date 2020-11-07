В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Макрона 

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Баку. Путин рассказал коллеге о шагах Москвы по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, направленных на мирный диалог между Ереваном

«Владимир Путин подробно информировал Эммануэля Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, призванных обеспечить выход на политико-дипломатическое решение», — сказано на сайте президента.

Кроме того, Путин и Макрон обсудили сотрудничество по борьбе с COVID-19. В частности, речь шла о налаживании связей между медиками России и французским Институтом Пастера для создания вакцины.

Президенты подчеркнули решимость продолжать борьбу с терроризмом, обсудили кризисы на Украине и в Ливии.