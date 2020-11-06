Лавров отреагировал на смерть Жванецкого

"Настоящий самородок, Михаил Михайлович снискал действительно народную любовь, внеся неоценимый вклад в популяризацию сатирического жанра. На его творчестве, пронизанном меткими образами и тонким юмором, выросло не одно поколение наших граждан, — говорится в тексте письма министра. — А многочисленные цитаты из его ставших классическими произведений и выступлений стали по-настоящему крылатыми, бессмертными. Что называется, "ушли в народ".

Глава МИД выразил искренние соболезнования родственникам Жванецкого. "Прошу принять слова сочувствия и поддержки", — сказал Лавров.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что писатель обладал удивительным литературным и сценическим даром и заставлял зрителя не только смеяться, но и задумываться. "Он принадлежал к блистательной плеяде деятелей отечественного искусства", — говорится в тексте направленной близким сатирика телеграммы.

По мнению министра обороны, Жванецкого ценили коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство, за открытость и неподражаемое чувство юмора.

"Обладая удивительным литературным и сценическим даром, остро передавая в монологах всю многогранность современной жизни, он заставлял зрителя не только смеяться, но и задумываться", — отмечается в тексте.