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Лавров считает цитаты Жванецкого бессмертными 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Лавров отреагировал на смерть Жванецкого
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования семье Михаила Жванецкого, который умер в пятницу в возрасте 86 лет, и назвал фразы из произведений сатирика крылатыми и бессмертными.
"Настоящий самородок, Михаил Михайлович снискал действительно народную любовь, внеся неоценимый вклад в популяризацию сатирического жанра. На его творчестве, пронизанном меткими образами и тонким юмором, выросло не одно поколение наших граждан, — говорится в тексте письма министра. — А многочисленные цитаты из его ставших классическими произведений и выступлений стали по-настоящему крылатыми, бессмертными. Что называется, "ушли в народ".
Глава МИД выразил искренние соболезнования родственникам Жванецкого. "Прошу принять слова сочувствия и поддержки", — сказал Лавров.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что писатель обладал удивительным литературным и сценическим даром и заставлял зрителя не только смеяться, но и задумываться. "Он принадлежал к блистательной плеяде деятелей отечественного искусства", — говорится в тексте направленной близким сатирика телеграммы.
По мнению министра обороны, Жванецкого ценили коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство, за открытость и неподражаемое чувство юмора.
"Обладая удивительным литературным и сценическим даром, остро передавая в монологах всю многогранность современной жизни, он заставлял зрителя не только смеяться, но и задумываться", — отмечается в тексте.
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Комментарии
Политика , Общество , Сергей Шойгу , Михаил Жванецкий , Сергей Лавров , МИД
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