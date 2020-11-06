Анонсированы отставки трех министров

Три федеральных министра могут уйти в отставку в ближайшее время. Кадровые перестановки анонсирует газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По данным РБК, Дитрих может возглавить Белгородскую область. Источники «Ъ» подтверждают эту информацию. Предположительно, Владимир Якушев сменит полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова