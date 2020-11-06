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Анонсированы отставки трех министров правительства России 

Lenta.ru 1 час назад
Анонсированы отставки трех министров
Фото: РИА Новости
Три федеральных министра могут уйти в отставку в ближайшее время. Кадровые перестановки анонсирует газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Речь идет о министре природных ресурсов Дмитрии Кобылкине, главе Минтранса Евгении Дитрихе и министре строительства и ЖКХ Владимире Якушеве.
Одному из министров кабинета Мишустина предрекли отставку
По данным РБК, Дитрих может возглавить Белгородскую область. Источники «Ъ» подтверждают эту информацию. Предположительно, Владимир Якушев сменит полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
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Политика , Дмитрий Кобылкин , Евгений Дитрих , Николай Цуканов , Владимир Якушев , Минтранс РФ , Правительство РФ , Газета "Коммерсантъ"
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