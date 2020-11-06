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Путин отреагировал на победу уборщицы на выборах в России 

Lenta.ru 10 минут назад
Путин отреагировал на победу уборщицы на выборах
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прокомментировал победу бывшей уборщицы на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 6 ноября.

«Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов», — сказал глава государства в ходе встречи с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой.

Она отметила, что среди участников прошедших в сентябре выборов не менее 37 процентов были служащими разного уровня, среди которых — учителя, водители, механики, слесари. Так, по данным ЦИК, на выборах избирались 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара, два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов.
35-летняя Марина Удгодская вступила в должность 1 октября. По итогам голосования, жители отдали ей 84 голоса. По ее словам, управленческого опыта у нее нет, а в выборах она участвовала по просьбе бывшего главы Николая Локтева. Она была так называемым техническим кандидатом.
Однако для россиянки это были не первые выборы: в 2015 года она избралась депутатом сельского совета от «Единой России». В графе об образовании указан профессиональный лицей № 23 имени Ф. В. Чижова в поселке Анфимово.
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Комментарии 5
Политика , Марина Удгодская , Элла Памфилова , Владимир Путин , Единая Россия , Центризбирком России , Костромская Область
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