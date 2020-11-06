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Памфилова подарила Путину фотоальбом о первых послевоенных выборах 1946 года 

ТАСС 2 часа назад
Памфилова сделала подарок Путину
Фото: ТАСС
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подарила президенту России Владимиру Путину фотоальбом, посвященный первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР в 1946 году.

"Все-таки 2020 год — это год 75-летия Великой Победы, мы решили свой скромный вклад тоже внести вместе с коллегами из регионов. Позвольте вам подарить фотоальбом. Это выставка, мы сделали экспозицию своими силами, вместе с Музеем современной истории собрали свыше шести тысяч экспонатов, посвященных первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР, которые состоялись 10 февраля 1946 года", — сказала Памфилова, обращаясь к Путину.

По ее словам, когда в комиссии собирали экспонаты, "увидели не только, как эти первые выборы проходили, но как люди жили в это время, как народ объединился в едином порыве возродить страну из послевоенных руин". "И эти избирательные участки собирались народом с мира по нитке: несли стулья, столы, вплоть до керосиновых ламп, поскольку не было электричества. То есть люди придавали этому огромное значение, с энтузиазмом, чтобы страну возродить, и эти выборы были очень важны", — отметила глава ЦИК.
В свою очередь президент поблагодарил Памфилову за подарок.
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Комментарии
Политика , Элла Памфилова , Владимир Путин , Центризбирком России
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