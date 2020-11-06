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Путин высоко оценил работу ЦИК на сентябрьских выборах 

РИА Новости и ещё 8 3 часа назад
Путин оценил работу ЦИК
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу ЦИК по сентябрьским выборам, заявив, что результат с точки зрения легитимности очень хороший.

"Я знаю, что вы изучаете иностранный опыт, зарубежный, внедряете новые системы, в том числе современные технологии, цифровые, сами сейчас об этом сказали. Всегда вы стремились к достоверности результатов, повышаете скорость получения конечного результата, чтобы это не вызывало ни у кого сомнений, что все это на глазах, на виду и самих избирателей, и представителей различных организаций, партий", — сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

"Еще раз хочу вас поблагодарить, я уже это делал, хочу воспользоваться нашей встречей, чтобы вас поблагодарить и всех тех, кто работал в избирательных комиссиях разного уровня. Знаю, что это всегда сложно, а в условиях пандемии — еще и опасно. Вы прошли через это и сделали все на высшем уровне, организованно, в соответствии с законом, и с людьми работали очень плотно. И результат с точки зрения легитимности выборов, конечно, очень хороший", — заявил президент.
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Комментарии
Политика , Элла Памфилова , Владимир Путин , Центризбирком России
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