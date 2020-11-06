Путин подписал новый закон о правительстве

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Глава государства был инициатором изменений. Они будут произведены с учётом поправок в Конституцию РФ

В частности, исполнительная власть будет находиться под контролем кабинета министров и других федеральных органов под руководством президента. Ранее, напомним, исполнительную власть осуществляло лишь правительство.

Кроме того, президент сможет выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра только после согласования с Госдумой. Однако глава государства сможет назначить руководителя кабмина сам в случае троекратного отклонения кандидатуры депутатами.

Что касается руководителей силовых ведомств, для их назначения президенту будет необходимо провести консультации с Советом Федерации. Остальные министры по предложению премьера будут утверждены Госдумой. Стоит отметить, что и здесь будет действовать правило утверждения кандидатур президентом в случае троекратного отклонения нижней палатой парламента.

Претерпит изменения и регламент на случай отставки премьер-министра. Она не будет означать, что посты покинут все члены кабмина. Согласно новой редакции закона, президент будет иметь право оставить прежнее правительство на посту. Именно он будет определять структуру кабинета министров.