Песков назвал влияющий на режим работы Путина фактор

"Почему, какие-то встречи и совещания у него (у Путина. — Прим. ред.) очно проходят, какие-то в формате видеоконференции. Безусловно, режим работы находится под влиянием эпидемиологических опасностей, принимаются соответствующие меры для безопасности здоровья президента. Это никоим образом не влияет на содержание и интенсивность работы, вы сами это видите", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему президент длительное время работал дистанционно, а в День народного единства он физически присутствовал на всех мероприятиях.