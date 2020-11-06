Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Песков назвал фактор, влияющий на режим работы Путина

Вечерняя Москваиещё 3
1 час назад
На режим работы президента Российской Федерации Владимира Путина влияет эпидемиологическая обстановка, часть встреч проходит лично, часть по видеоконференции, но это не отражается на их содержании и интенсивности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал влияющий на режим работы Путина фактор
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Почему, какие-то встречи и совещания у него (у Путина. — Прим. ред.) очно проходят, какие-то в формате видеоконференции. Безусловно, режим работы находится под влиянием эпидемиологических опасностей, принимаются соответствующие меры для безопасности здоровья президента. Это никоим образом не влияет на содержание и интенсивность работы, вы сами это видите", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему президент длительное время работал дистанционно, а в День народного единства он физически присутствовал на всех мероприятиях.
Отвечая на уточняющий вопрос, была ли сделана Путину прививка от коронавируса, Песков заметил: "Он сообщит, если и когда он сделает прививку, он же сам об этом говорил".
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители