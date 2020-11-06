«Тенденция тревожная»: Кремль о распространении коронавируса 

Кремль тревожит прогнозируемый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Он отметил, что ход развития пандемии трудно прогнозировать в нюансах, однако можно прогнозировать основные тренды, и сейчас прогнозируется тренд на увеличение числа заболевших.

«Тенденция тревожная», — считает официальный представитель Кремля.

Он констатировал, что пандемия развивается, выразил уверенность, что это требует принятия дополнительных мер, и заверил, что они принимаются. По словам Пескова, это меры регулирующего характера, а не меры, связанные с локдауном, а в каждом регионе решения принимаются с учетом местной специфики.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 48,6 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,71 миллиона.

Некоторое время назад Центр мониторинга биологических рисков спрогнозировал, что 16 декабря число выявляемых за сутки случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигнет пика примерно в 24 тысячи человек, а в декабре 2021 года пандемия закончится.