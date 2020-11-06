В Кремле рассказали о защите этнических русских 

Россия будет защищать интересы этнических русских, где бы они ни проживали, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя предложения Киева по Донбассу.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва выполнить условия, по которым она должна отозвать указ президента Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Песков задал встречный вопрос: "Что значит, Россия должна? А разве Украина не должна заботиться о своих гражданах?".

"Если Украина считает людей, проживающих на юго-востоке Украины своими гражданами, разве она не должна о них заботиться? Разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды этих граждан, заниматься защитой их здоровья и обеспечением здравоохранения? Разве Украина не должна обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру? Безусловно, наверное, должна", — заявил представитель Кремля.

"Но поскольку это не делается, и это этнические русские, конечно, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали", — отметил он.

Позиция Киева понятна, но коренным образом расходится с обязательствами Украины, зафиксированными подписью президента этой страны в Минском комплексе мер, сказал Песков. Там нет такого положения, констатировал он.