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В Кремле рассказали о защите этнических русских 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
В Кремле рассказали о защите этнических русских
Фото: РИА Новости
Россия будет защищать интересы этнических русских, где бы они ни проживали, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения Киева по Донбассу.
Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва выполнить условия, по которым она должна отозвать указ президента Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Песков задал встречный вопрос: "Что значит, Россия должна? А разве Украина не должна заботиться о своих гражданах?".

"Если Украина считает людей, проживающих на юго-востоке Украины своими гражданами, разве она не должна о них заботиться? Разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды этих граждан, заниматься защитой их здоровья и обеспечением здравоохранения? Разве Украина не должна обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру? Безусловно, наверное, должна", — заявил представитель Кремля.

"Но поскольку это не делается, и это этнические русские, конечно, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали", — отметил он.
Россия озвучила позицию по Донбассу
Позиция Киева понятна, но коренным образом расходится с обязательствами Украины, зафиксированными подписью президента этой страны в Минском комплексе мер, сказал Песков. Там нет такого положения, констатировал он.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Киев , Москва
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