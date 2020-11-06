Кремль прокомментировал слухи об отставке Путина

Некоторое время назад западные таблоиды сообщили, что Путин намерен уйти в отставку из-за того, что либо болен болезнью Паркинсона, либо об этом его просит семья.

В октябре, как сообщал «Рамблер», Путин рассказал, что работа президентом ограничивает его общение с близкими людьми, в том числе с друзьями, однако одновременно компенсирует эти ограничения, например, чувством очень большого морального удовлетворения от доверия людей.

Также он сообщил, что, будучи президентом, порой чувствует, что превращается в функцию. Путин высказал мнение, что ему удается не терять человеческие качества, а также рассказал, что его старые друзья считают, что он практически не изменился по сравнению с тем, каким был, когда был студентом. Кроме того, глава государства заявил, что в последнее время старается не пить пиво, потому что брюхо растет.