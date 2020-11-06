Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Кремль прокомментировал слухи об отставке Путина

Артём Кульша
15 минут назад
Президент России Владимир Путин не намерен уходить в отставку. Об этом, как сообщает «Медуза», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Кремль прокомментировал слухи об отставке Путина
Фото: ReutersReuters
Некоторое время назад западные таблоиды сообщили, что Путин намерен уйти в отставку из-за того, что либо болен болезнью Паркинсона, либо об этом его просит семья.
«Чушь это полная», — прокомментировал это Песков, заверив, что у Путина отменное здоровье, и в отставку он уходить не собирается.
В октябре, как сообщал «Рамблер», Путин рассказал, что работа президентом ограничивает его общение с близкими людьми, в том числе с друзьями, однако одновременно компенсирует эти ограничения, например, чувством очень большого морального удовлетворения от доверия людей.
Также он сообщил, что, будучи президентом, порой чувствует, что превращается в функцию. Путин высказал мнение, что ему удается не терять человеческие качества, а также рассказал, что его старые друзья считают, что он практически не изменился по сравнению с тем, каким был, когда был студентом. Кроме того, глава государства заявил, что в последнее время старается не пить пиво, потому что брюхо растет.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители