Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Раскрыты подробности общения Путина с разведкой 

Артём Кульша 32 минуты назад
Раскрыты подробности общения Путина с разведкой
Фото: РИА Новости
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин делает доклады президенту Владимиру Путину исключительно лично. Об этом Нарышкин сам рассказал РИА Новости.

«Все доклады СВР — лично, все документы — лично», — сообщил он.

Глава службы отметил, что делает доклады Путину практически без выходных и праздников, ведь сведения в СВР не поступают лишь из Антарктиды, однако докладывает лишь самую важную информацию после очень тонкого и внимательного ее анализа. Также он рассказал, что президент очень внимательно, как профессионал, работает с полученными сведениями, задает вопросы и делает пометки с пониманием, чего стоят те или иные данные.

«Это большое удовольствие — работать с руководителем, который знает тонкость и специфику этой работы», — признался Нарышкин.

В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», в ходе выступления на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Путин призвал сотрудников ФСБ работать надежнее, потому что разведки иностранных государств стали активнее пытаться всеми путями получить доступ к политическим, экономическим и научно-технологическим сведениям в России. Тогда же он рассказал, что в 2018 году российские спецслужбы пресекли деятельность 594 иностранных коллег — 465 агентов и 129 кадровых сотрудников специальных служб.
Путин может сделать школьникам дорогой подарок
Видео дня. Псевдо-Христа на кресте подожгли в центре Москвы
Комментарии 2
Политика , Сергей Нарышкин , Владимир Путин , ФСБ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
00:48
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
Происшествия
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
00:57
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
00:33
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
Происшествия Пожары
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
01:06
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
Общество Новости Москвы
Вор в законе Муму подрался с авторитетом Морозиком
Вор в законе Муму подрался с авторитетом Морозиком
Происшествия
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
03:57
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
Происшествия
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
00:46
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
Армия Войска
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
00:17
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
Происшествия
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
01:12
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
Происшествия Общество
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
00:07
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть