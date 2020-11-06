Раскрыты подробности общения Путина с разведкой 

«Все доклады СВР — лично, все документы — лично», — сообщил он.

Глава службы отметил, что делает доклады Путину практически без выходных и праздников, ведь сведения в СВР не поступают лишь из Антарктиды, однако докладывает лишь самую важную информацию после очень тонкого и внимательного ее анализа. Также он рассказал, что президент очень внимательно, как профессионал, работает с полученными сведениями, задает вопросы и делает пометки с пониманием, чего стоят те или иные данные.

«Это большое удовольствие — работать с руководителем, который знает тонкость и специфику этой работы», — признался Нарышкин.