Раскрыты подробности общения Путина с разведкой 

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин делает доклады президенту Владимиру Путину исключительно лично. Об этом Нарышкин сам рассказал РИА Новости.
«Все доклады СВР — лично, все документы — лично», — сообщил он.
Глава службы отметил, что делает доклады Путину практически без выходных и праздников, ведь сведения в СВР не поступают лишь из Антарктиды, однако докладывает лишь самую важную информацию после очень тонкого и внимательного ее анализа. Также он рассказал, что президент очень внимательно, как профессионал, работает с полученными сведениями, задает вопросы и делает пометки с пониманием, чего стоят те или иные данные.
«Это большое удовольствие — работать с руководителем, который знает тонкость и специфику этой работы», — признался Нарышкин.
В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», в ходе выступления на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Путин призвал сотрудников ФСБ работать надежнее, потому что разведки иностранных государств стали активнее пытаться всеми путями получить доступ к политическим, экономическим и научно-технологическим сведениям в России. Тогда же он рассказал, что в 2018 году российские спецслужбы пресекли деятельность 594 иностранных коллег — 465 агентов и 129 кадровых сотрудников специальных служб.