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Путин провёл телефонные переговоры с Макроном 

RT на русском и ещё 10 6 ноября 2020
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В связи с недавними террористическими актами во Франции с обеих сторон подчёркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях», — указывается в заявлении.

Отмечается, что лидеры также обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, внутриукраинскую проблематику и происходящее в Ливии.

«Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях. Высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметили в пресс-службе.

Ранее Путин направил Макрону телеграмму с соболезнованиями после нападения в Ницце, где погибли три человека.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Канада , Ливия , Ницца , Франция
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