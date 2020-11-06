Президент Аргентины позвонил Путину

Все новости на карте

"По инициативе аргентинской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Аргентинской Республики Альберто Фернандесом. <…> Особое внимание уделено вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Обсуждены перспективы реализации имеющихся договоренностей по использованию российской вакцины "Спутник V" в Аргентинской Республике", — говорится в сообщении.