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Путин обсудил с президентом Аргентины договоренности по вакцине «Спутник V» 

ТАСС и ещё 11 19 часов назад
Президент Аргентины позвонил Путину
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин обсудил с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом перспективы применения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Аргентине. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.
"По инициативе аргентинской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Аргентинской Республики Альберто Фернандесом. <…> Особое внимание уделено вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Обсуждены перспективы реализации имеющихся договоренностей по использованию российской вакцины "Спутник V" в Аргентинской Республике", — говорится в сообщении.
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Политика , Альберто Фернандес , Владимир Путин , Аргентина , Индия , Китай , Южная Корея
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