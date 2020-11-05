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Путин посмертно наградил пытавшуюся спасти подругу школьницу 

Lenta.ru и ещё 1 31 минуту назад
Путин посмертно наградил школьницу за спасение подруги
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин посмертно наградил российскую школьницу, которая пыталась спасти свою утопающую подругу, медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ опубликован на едином портале правовой информации.
Трагедия произошла в январе текущего года на реке Сейм. 10-летняя девочка пыталась спасти свою подругу, которая провалилась под лед. Однако это не помогло, и в результате обе школьницы утонули.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно вручил россиянке ведомственную медаль «Доблесть и отвага».
В октябре сообщалось, что в Иркутской области на реке Нижняя Тунгуска двое маленьких детей вышли поиграть на лед и погибли. По данным МЧС, на водоеме они находились без взрослых.
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Политика , Александр Бастрыкин , Владимир Путин , СКР , Иркутская Область
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