В Крыму назвали блефом саммит «Крымская платформа»

— Проведение саммита не будет иметь вообще никаких последствий, — сказал Альберт Кангиев РИА Новости. — Даже если Киеву и удастся кого-то собрать для участия в этом весьма сомнительном мероприятии, то это будет не более чем пустая трата времени. Россия не будет ни с кем обсуждать статус своих территорий. И такие заведомо провальные инициативы вызывают лишь иронию и безразличны крымчанам. Да и участие других государств в политических авантюрах Киева весьма сомнительно.