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В Крыму назвали блефом киевский саммит для «возвращения полуострова» 

Российская Газета 30 минут назад
В Крыму назвали блефом саммит «Крымская платформа»
Фото: РИА Новости
Руководитель Государственного комитета Республики Крым по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев считает очередным фантастическим блефом заявленный Украиной на май 2021 года международный саммит для "возвращения полуострова".

— Проведение саммита не будет иметь вообще никаких последствий, — сказал Альберт Кангиев РИА Новости. — Даже если Киеву и удастся кого-то собрать для участия в этом весьма сомнительном мероприятии, то это будет не более чем пустая трата времени. Россия не будет ни с кем обсуждать статус своих территорий. И такие заведомо провальные инициативы вызывают лишь иронию и безразличны крымчанам. Да и участие других государств в политических авантюрах Киева весьма сомнительно.

Единственный смысл в таком мероприятии — это попытка получить от ЕС и США новую финансовую помощь на "возвращение" Крыма и усилие Вооруженных сил Украины.
Ранее первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила о намерении создать "многоуровневую диалоговую платформу" для возвращения темы принадлежности полуострова в международную повестку. Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что на саммит "Крымская платформа" в мае 2021 года Киев хочет пригласить представителей ведущих мировых держав.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Кулеба , ЕС , РИА Новости , Киев , Республика Крым , США
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