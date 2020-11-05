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Офицер ГРУ рассказал о «жучках» в Золотом зале советского посольства в США 

Lenta.ru 1 час назад
Офицер ГРУ рассказал о «жучках» в посольстве в США
Фото: Public Domain / Wikimedia
Офицер ГРУ в отставке Алексей Целяев, служивший шифровальщиком с 1954 по 1958 год в Вашингтоне, рассказал о «жучках» в Золотом зале советского посольства в США. Фрагменты из его книги «Исповедь офицера» опубликовал ТАСС.
В своих мемуарах подполковник ГРУ Генштаба СССР вспоминал, что сотрудники диппредставительства отмечали праздники в Золотом зале. Он получил свое название, потому что его стены были покрыты тонкой пленкой золота.

«Грандиозный ужин, вечером танцы. Были и художественные вечера с эстрадными номерами. Во время приемов в посольстве нас расставляли по лестницам, чтобы нежелательные люди не смогли проникнуть в другие помещения и поставить микрофоны («жучки»), не узнали расположение кабинетов», — описывает Целяев.

В 1957 году Золотой зал решили обновить, для проведения ремонта пригласили американских специалистов. Несмотря на охрану советского посольства, рабочие сумели установить в помещении подслушивающие устройства. Чтобы от них избавиться, пришлось вызывать из СССР специалистов, которые еще долго ликвидировали «жучки».
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Политика , Генштаб , ГРУ , ИТАР-ТАСС , США
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