Офицер ГРУ рассказал о «жучках» в посольстве в США

«Грандиозный ужин, вечером танцы. Были и художественные вечера с эстрадными номерами. Во время приемов в посольстве нас расставляли по лестницам, чтобы нежелательные люди не смогли проникнуть в другие помещения и поставить микрофоны («жучки»), не узнали расположение кабинетов», — описывает Целяев.