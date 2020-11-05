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Путин и Лукашенко обсудили выборы в США в ходе переговоров 

Газета.Ru и ещё 1 3 часа назад
Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоявшиеся выборы в США и ситуацию в стране после них в ходе телефонного разговора 4 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается вчерашнего разговора, то да, был обмен мнениями двух президентов о том, что происходит на выборах в Америке", — уточнил представитель Кремля.

Он отметил, что подведение итогов выборов в Соединенных Штатах и ситуация, которая складывается, не дают возможности каким-то образом это комментировать. Как уточнил Песков, в Москве решили взять паузу и дождаться ясности в происходящем в американском государстве.
В Кремле объяснили отказ комментировать выборы в США
Пресс-секретарь также выразил мнение, что неопределенность с итогами выборов может отрицательно сказаться на обстановке в мире, прежде всего в экономике. 4 ноября Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ситуации в Нагорном Карабахе и Белоруссии, а также сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Комментарии 3
Политика , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минск , Москва , США
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