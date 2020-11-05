Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоявшиеся выборы в США и ситуацию в стране после них в ходе телефонного разговора 4 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается вчерашнего разговора, то да, был обмен мнениями двух президентов о том, что происходит на выборах в Америке", — уточнил представитель Кремля.

Он отметил, что подведение итогов выборов в Соединенных Штатах и ситуация, которая складывается, не дают возможности каким-то образом это комментировать. Как уточнил Песков, в Москве решили взять паузу и дождаться ясности в происходящем в американском государстве.

Пресс-секретарь также выразил мнение, что неопределенность с итогами выборов может отрицательно сказаться на обстановке в мире, прежде всего в экономике. 4 ноября Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ситуации в Нагорном Карабахе и Белоруссии, а также сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией.