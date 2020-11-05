В Кремле объяснили отказ комментировать выборы в США 

Комментарии из Москвы по выборам в США воспринимались бы в Вашингтоне как «красная тряпка для быка», заявил пресс— секретарь президента Дмитрий Песков.
«Все, что касается нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах, поэтому давайте не будем сейчас ничего комментировать. Наверное, американцы сами должны разобраться со своими делами», — приводит его слова ТАСС.
Ранее представитель Кремля заявил, что Москва на фоне складывающейся ситуации предпочитает взять паузу и дождаться ясности, прежде чем комментировать подведение итогов выборов в США.
Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.