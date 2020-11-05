В Кремле объяснили отказ комментировать выборы в США 

«Все, что касается нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах, поэтому давайте не будем сейчас ничего комментировать. Наверное, американцы сами должны разобраться со своими делами», — приводит его слова ТАСС.