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В Кремле объяснили отказ комментировать выборы в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 1 час назад
Комментарии из Москвы по выборам в США воспринимались бы в Вашингтоне как «красная тряпка для быка», заявил пресс— секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все, что касается нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах, поэтому давайте не будем сейчас ничего комментировать. Наверное, американцы сами должны разобраться со своими делами», — приводит его слова ТАСС.

Ранее представитель Кремля заявил, что Москва на фоне складывающейся ситуации предпочитает взять паузу и дождаться ясности, прежде чем комментировать подведение итогов выборов в США.
«Трамп не сдастся»
Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , ИТАР-ТАСС , США
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