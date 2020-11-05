Предсказаны последствия «двоевластия» в США для России 

Познер уверен, что политические перипетии внутри Соединенных штатов давно никак не влияют на отношения американского руководства с Москвой . Российские власти, по его словам, смирились со сложившейся ситуацией, а оснований полагать, что она изменится в ближайшее время, нет.

«Не имеет значения, кто президент Соединенных Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, такими же они останутся», — констатировал телеведущий.

Настоящие российско-американские отношения Познер охарактеризовал как «хуже некуда». При этом журналист допустил, что если Дональд Трам останется на посту главы государства, то его «более смелые поступки» могут «понравиться» Москве.

Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Александр рассказал, как победа каждого из кандидатов в президенты США повлияет на курс рубля. В случае победы демократа Джо Байдена курс доллара «полетит», уверяет эксперт. К такому выводу его привели резкие заявления политика в адрес России. Не исключено, что первым делом на посту президента Байден приступит к ужесточению антироссийских санкций.