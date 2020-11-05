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Предсказаны последствия «двоевластия» в США для России 

Павел Тиунов 44 минуты назад
Предсказаны последствия «двоевластия» в США для России
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер предположил, что результатом выборов в США может стать «двоевластие», сообщает РИА Новости. При этом, по мнению журналиста, на отношениях с Россией это никак не отразится.
Познер уверен, что политические перипетии внутри Соединенных штатов давно никак не влияют на отношения американского руководства с Москвой. Российские власти, по его словам, смирились со сложившейся ситуацией, а оснований полагать, что она изменится в ближайшее время, нет.

«Не имеет значения, кто президент Соединенных Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, такими же они останутся», — констатировал телеведущий.

Настоящие российско-американские отношения Познер охарактеризовал как «хуже некуда». При этом журналист допустил, что если Дональд Трам останется на посту главы государства, то его «более смелые поступки» могут «понравиться» Москве.
Как мир отреагировал на выборы в Америке
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Александр рассказал, как победа каждого из кандидатов в президенты США повлияет на курс рубля. В случае победы демократа Джо Байдена курс доллара «полетит», уверяет эксперт. К такому выводу его привели резкие заявления политика в адрес России. Не исключено, что первым делом на посту президента Байден приступит к ужесточению антироссийских санкций.
Это, в свою очередь, приведет к соответсвующей негативной для Москвы реакции на фондовых рынках и валютной бирже, отметил Латкин. Если президентом выберут действующего главу государства Дональда Трампа, то можно надеяться на стабильное колебание рубля, добавил эксперт. Республиканец на посту президента сможет обеспечить дальнейшее развитие мировой экономики и, как следствие, национальных экономик, обеспечивающих стабильность национальных валют.
Видео дня. В СИЗО подменили арестанта за карточный долг
Комментарии
Политика , В мире , Джозеф Байден , Владимир Познер , Дональд Трамп , РИА Новости
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