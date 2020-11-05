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Джо Байденом в Ленинград. Журналист Владимир Соловьев опубликовал вырезку из газеты «Правда» 1979 года, в которой рассказывается о визите американских сенаторов во главе с нынешним кандидатом в президенты США

Согласно статье из газеты, опубликованной в Instagram -аккаунте Cоловьева, Байден в 1979 году во главе группы американских сенаторов приезжал в Ленинград. На тот момент он занимал пост председателя подкомиссии Сената США по европейским делам.

Байден посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил цветы к монументу Родины-матери. Отмечается, что политику вручили памятную медаль мемориала, на что Байден заявил: «Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг. Завоеванный мир должен стать целью нашей жизни».

Также американские сенаторы посетили Эрмитаж и Петродворец, а исполком Ленсовета устроил для зарубежных гостей обед.

«Газета «Правда» 27 августа 1979 года. Выводы делайте сами. И Байден наш?», — подписал свой пост Соловьев.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Напомним, действующий американский лидер Дональд Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.