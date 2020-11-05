Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Соловьев раскрыл «ленинградское прошлое» Байдена 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Журналист Владимир Соловьев опубликовал вырезку из газеты «Правда» 1979 года, в которой рассказывается о визите американских сенаторов во главе с нынешним кандидатом в президенты США Джо Байденом в Ленинград.
Согласно статье из газеты, опубликованной в Instagram-аккаунте Cоловьева, Байден в 1979 году во главе группы американских сенаторов приезжал в Ленинград. На тот момент он занимал пост председателя подкомиссии Сената США по европейским делам.
Байден посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил цветы к монументу Родины-матери. Отмечается, что политику вручили памятную медаль мемориала, на что Байден заявил: «Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг. Завоеванный мир должен стать целью нашей жизни».
Также американские сенаторы посетили Эрмитаж и Петродворец, а исполком Ленсовета устроил для зарубежных гостей обед.

«Газета «Правда» 27 августа 1979 года. Выводы делайте сами. И Байден наш?», — подписал свой пост Соловьев.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.
Штатам предсказали «цветную революцию»
Напомним, действующий американский лидер Дональд Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ход выборов в США и то, как у Трампа могут украсть шансы на победу.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Познер предсказал последствия «двоевластия» в США для России Познер предсказал последствия «двоевластия» в США для России В России систему выборов в США назвали «никуда не годной» В России систему выборов в США назвали «никуда не годной» Стало известно о провокации боевиков в Идлибе против ВКС России Стало известно о провокации боевиков в Идлибе против ВКС России
Комментарии 59
Политика , Видео , В мире , Джозеф Байден , Владимир Соловьев , Дональд Трамп , Эрмитаж , Сенат США , Деловая газета "Взгляд" , газета "Правда" , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
00:43
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
00:25
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
Происшествия Криминал
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
00:09
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
В мире Происшествия
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
00:33
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
В мире Общество
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
02:19
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
Происшествия
Появилось видео протаранившего университет автобуса
00:15
Появилось видео протаранившего университет автобуса
Происшествия
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
04:25
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
00:46
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
В мире
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
00:26
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
01:10
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение