Ушла на карантин: Памфилова готовится к встрече с Путиным

Собеседники в ЦИК и администрации президента рассказали изданию, что пока дата и формат встречи не утверждены, однако Памфилова ушла на карантин сразу после того, как ей стало известно о том, что встреча состоится.
По их словам, на открытой части встречи Памфилова и Путин обсудят единый день голосования, состоявшийся в сентябре, а на закрытой — возможно, выборы в Государственную думу, которые пройдут в 2021 году, цифровизацию выборов и смену состава ЦИК (его полномочия истекут в марте).
Собеседники в разных управлениях администрации президента сообщили разную информацию о возможных изменениях в составе комиссии: один из них — что секретарь Майя Гришина и заместитель председателя Николай Булаев точно не войдут в него, другой — что не так давно кандидатура Булаева обсуждалась на пост главы ЦИК.
«О судьбе Памфиловой источники рассуждать не берутся, подчеркивая, что решение по ее кандидатуре будет принимать лично Путин», — сообщает «Коммерсант».
Политолог Александр Пожалов считает, что глава ЦИК и президент могут осудить перспективы системы трехдневного голосования, развитие наблюдения на выборах на базе общественных палат и отсталость, уязвимость и разнобой голосования в США.