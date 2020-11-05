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Познер предсказал последствия «двоевластия» в США для России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
В Соединенных Штатах после выборов президента вполне может возникнуть «двоевластие», но на отношениях с Россией это не скажется, заявил телеведущий Владимир Познер.
Он считает, что не стоит рассчитывать на позитивные изменения во взаимоотношениях стран — вне зависимости от того, одержит ли победу на выборах президента действующий американский лидер Дональд Трамп или кандидат от Демократической партии Джо Байден, сообщается на сайте «Познер Online»

«Российское руководство довольно давно пришло к выводу, что «что в лоб, что по лбу». Не имеет значения, кто президент Соединенных Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, хуже, в общем-то, некуда, такими же они останутся, по крайней мере, еще на один срок», — подчеркнул Познер.

При этом он добавил, что избрание Трампа на второй срок позволит ему действовать более свободно, смело и независимо, в том числе в отношениях с Россией.
Как мир отреагировал на выборы в Америке
Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.
Напомним, Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.
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Комментарии 9
Политика , Видео , Джозеф Байден , Владимир Познер , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США , Франция
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