«Российское руководство довольно давно пришло к выводу, что «что в лоб, что по лбу». Не имеет значения, кто президент Соединенных Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, хуже, в общем-то, некуда, такими же они останутся, по крайней мере, еще на один срок», — подчеркнул Познер.