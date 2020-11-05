Льготная ипотека и новые экспертизы: Что ждет РФ с ноября

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 года № 1731 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1915»

Принято решение провести в регионах с 1 по 18 ноября дополнительный конкурсный отбор частных медицинских организаций, привлекаемых для долговременного ухода за гражданами старше 65 лет. Также внесены изменения в критерии отбора.

Пилотный проект по привлечению частных организаций для оказания медико-социальной помощи людям старшего возраста стартовал в начале 2020 года. В нём принимают участие 32 организации в девяти регионах России . Организационным и методическим сопровождением проекта занимаются Минтруд Минздрав , а контролем за его реализацией — Росздравнадзор

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 года № 1732 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации»

Принято решение о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Льготная ипотека под 6,5% годовых выдаётся на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей. Для других регионов — 6 миллионов рублей.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2020 года № 1735 «О внесении изменений в приложение № 6 к государственной программе Российской Федерации „Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков“

Скорректирован план реализации госпрограммы „Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков“. В частности, уточнены сроки выполнения В частности, уточнены сроки выполнения Министерством финансов ряда мероприятий.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2020 года № 1740 „О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 1078“

Уточняются Правила организации и проведения конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком для организации любительского рыболовства. Установлено, в частности, что плата за предоставление в пользование участка перечисляется в соответствующий бюджет согласно нормативам распределения доходов между бюджетами российской бюджетной системы.

Также внесены изменения в порядок подготовки и заключения договора пользования рыболовным участком для организации любительского рыболовства.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2020 года № 1741 „О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145“