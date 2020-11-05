Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Законы, вступающие в силу с 5 ноября 

Парламентская газета 13 минут назад
Льготная ипотека и новые экспертизы: Что ждет РФ с ноября
Фото: ТАСС
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 года № 1731 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1915»
Принято решение провести в регионах с 1 по 18 ноября дополнительный конкурсный отбор частных медицинских организаций, привлекаемых для долговременного ухода за гражданами старше 65 лет. Также внесены изменения в критерии отбора.
Пилотный проект по привлечению частных организаций для оказания медико-социальной помощи людям старшего возраста стартовал в начале 2020 года. В нём принимают участие 32 организации в девяти регионах России. Организационным и методическим сопровождением проекта занимаются Минтруд и Минздрав, а контролем за его реализацией — Росздравнадзор.
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 года № 1732 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации»
Принято решение о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Льготная ипотека под 6,5% годовых выдаётся на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей. Для других регионов — 6 миллионов рублей.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2020 года № 1735 «О внесении изменений в приложение № 6 к государственной программе Российской Федерации „Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков“
Скорректирован план реализации госпрограммы „Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков“. В частности, уточнены сроки выполнения Министерством финансов ряда мероприятий.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2020 года № 1740 „О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 1078“
Уточняются Правила организации и проведения конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком для организации любительского рыболовства. Установлено, в частности, что плата за предоставление в пользование участка перечисляется в соответствующий бюджет согласно нормативам распределения доходов между бюджетами российской бюджетной системы.
Также внесены изменения в порядок подготовки и заключения договора пользования рыболовным участком для организации любительского рыболовства.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2020 года № 1741 „О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145“
Скорректирован порядок проведения экспертизы в отношении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ или муниципальной собственности. Установлено, что государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий проводиться по выбору заявителя госучреждением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Видео дня. В Сиэтле начались протесты после закрытия предвыборных участков
Парламентская газета: последние новости
Владимир Путин выразил соболезнования премьеру Греции из-за землетрясения Владимир Путин выразил соболезнования премьеру Греции из-за землетрясения Израильтянам будет проще усыновить детей из России Израильтянам будет проще усыновить детей из России Песков назвал размер зарплат медиков в регионах приоритетом для местных властей Песков назвал размер зарплат медиков в регионах приоритетом для местных властей
Комментарии 1
Политика , Минздрав РФ , Минтруд , Правительство РФ , Минстрой , Минфин , Росздравнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
04:25
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
00:46
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
В мире
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
00:26
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
01:10
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
01:10
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
02:19
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
00:13
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
00:29
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
00:50
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
00:33
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение