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Путин назвал объединяющие россиян факторы 

РИА Новости Крым и ещё 3 53 минуты назад
Путин назвал объединяющие россиян факторы
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства и заявил, что патриотизм и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы объединяют общество и огромную многонациональную и многоконфессиональную страну.
При этом Путин подчеркнул, что межнациональные отношения становятся предметом спекуляций в мире, на них пытаются паразитировать экстремисты.

"Сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр. На них пытаются паразитировать экстремисты и радикалы, разжигая взаимную ненависть и вражду", — цитирует президента РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что все народы России "вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед и проходили через тяжелейшие испытания, исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом".
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости
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