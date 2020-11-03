Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину 

Вероника Полынина 27 минут назад
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин спросил капитана дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин», не страшно ли ему нести службу на борту судна.
После небольшой паузы капитан ответил: «Не страшно». Путин, обратив внимание на паузу, рассмеялся. Видеозапись диалога опубликована в телеграм-канале RIA_Kremlinpool.
Как сообщал «Рамблер», во вторник Владимир Путин совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург. Глава государства принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин». Во время церемонии Путин рассказал о работе в России над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире.
В Петербурге к приезду Путина разместили «Панцирь-С1»
«Виктор Черномырдин» — один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Водоизмещение судна составляет 22,3 тысячи тонн, оно может разгоняться до 17 узлов на чистой воде. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до трех метров и работать в автономном режиме 61 сутки. Численность экипажа судна составляет 38 человек.
Видео дня. Поезд с пассажирами повис на хвосте кита
Комментарии 16
Политика , Видео , Владимир Путин , Виктор Черномырдин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
00:32
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
Происшествия В мире
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
Политика
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
01:27
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
Происшествия
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
00:33
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
В мире
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
00:30
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
Происшествия В мире
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
Происшествия
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
00:42
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
Происшествия В мире
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
04:56
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
00:24
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
01:00
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение