«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину 

После небольшой паузы капитан ответил: «Не страшно». Путин, обратив внимание на паузу, рассмеялся. Видеозапись диалога опубликована в телеграм-канале RIA_Kremlinpool.

Как сообщал «Рамблер», во вторник Владимир Путин совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург. Глава государства принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин». Во время церемонии Путин рассказал о работе в России над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире.

«Виктор Черномырдин» — один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Водоизмещение судна составляет 22,3 тысячи тонн, оно может разгоняться до 17 узлов на чистой воде. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до трех метров и работать в автономном режиме 61 сутки. Численность экипажа судна составляет 38 человек.