Матвиенко порассуждала о свободе слова

"Это очень тонкая материя. Свобода слова — это безусловная ценность, но она не может быть безграничной, когда задеваются религиозные чувства граждан", — сказала Матвиенко во вторник журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. "Есть определенная красная черта, которую нельзя заступать. Вот об этом надо всегда помнить", — заявила она, комментируя серию террористических актов в европейских странах.

При этом спикер СФ подчеркнула, что "терроризм — безусловное зло, ему нет оправданий, все здравомыслящие силы должны высказать осуждение" в связи с терактами.

"Нам надо всем делать серьезные выводы из этого. Террористы не имеют национальности, вероисповедания, это преступники, нужно уходить от ярлыков или попыток объяснять причины террористических актов или возлагая ответственность на какие-то культуры, на какие-то религии", — отметила она, напомнив, что "все мировые религии осуждают, не допускают террористические акты".

В Вене в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, по меньшей мере 15 получили тяжелые ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек. Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом.

20 октября президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что власти Франции "развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций". Это произошло после того, как вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин был убит учитель, ранее на уроке продемонстрировавший детям карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo . Возмущение вызвало и заявление Макрона, сделанное на церемонии памяти преподавателя. Тогда он, в частности, подтвердил, что Франция продолжит публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.

В новость были внесены изменения (14:24 мск) — уточнен день недели во втором абзаце — вторник.