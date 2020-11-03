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Путин раскрыл, чему научился у Черномырдина

Национальная Служба Новостейиещё 24
1 час назад
Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что немало почерпнул в профессиональном плане у Виктора Черномырдина.
Путин раскрыл, чему научился у Черномырдина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На эту тему глава государства высказался в ходе поднятия флага на новом ледоколе, носящем имя премьер-министра РФ.
Церемония прошла в пассажирском порту Морской фасад в Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что Виктор Степанович был «работоголиком», напомнив, что политик скончался ровно десять лет назад. По оценке президента Черономырдина с полным правом можно назвать деятелем государственного, исторического масштаба.
Путин назвал его «ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем», нацеленным на служение родине и своему народу, передает RT.
В ходе выступления на церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» Владимир Путин констатировал, что Россия имеет «уникальный ледовый флот», оставаясь в лидерах по освоению и изучению Арктики.
Президент призвал подтверждать регулярно это первенство.
«Виктор Черномырдин» — самый большой и мощный в мире неатомный ледокол. Он будет выполнять функции по бесперебойной проводке судов в Финском заливе, а также может работать в Арктике и Антарктике, отмечает «Свободная пресса». Судно способно развивать скорость до 17 узлов (32 километра в час), перемещаться в сплошном ледяном поле толщиной до двух метров.
Политика,Виктор Черномырдин,Владимир Путин,Санкт-Петербург,Россия,
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