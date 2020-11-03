Путин раскрыл, чему научился у Черномырдина

В ходе выступления на церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» Владимир Путин констатировал, что Россия имеет «уникальный ледовый флот», оставаясь в лидерах по освоению и изучению Арктики.

«Виктор Черномырдин» — самый большой и мощный в мире неатомный ледокол. Он будет выполнять функции по бесперебойной проводке судов в Финском заливе, а также может работать в Арктике и Антарктике, отмечает «Свободная пресса». Судно способно развивать скорость до 17 узлов (32 километра в час), перемещаться в сплошном ледяном поле толщиной до двух метров.