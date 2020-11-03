Нарышкин назвал главных оппонентов СВР 

"Да, поскольку разведывательные службы Соединенных Штатов Америки и, прежде всего, Центральное разведывательное управление относится к одной из сильнейших разведок мира. Поэтому для нас коллеги из ЦРУ являются главными оппонентами", — сказал Нарышкин в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.