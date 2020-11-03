Нарышкин назвал главных оппонентов СВР 

Служба внешней разведки (СВР) России рассматривает ЦРУ как главного оппонента, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.
"Да, поскольку разведывательные службы Соединенных Штатов Америки и, прежде всего, Центральное разведывательное управление относится к одной из сильнейших разведок мира. Поэтому для нас коллеги из ЦРУ являются главными оппонентами", — сказал Нарышкин в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
В то же время, добавил он, организации продолжают обмениваться информацией как партнеры. В особенности это касается общения на тему борьбы с международным терроризмом. Такая практика, как заметил глава СВР, существует в мире повсеместно.
По словам Нарышкина, российская разведка входит в тройку самых эффективных служб в мире.
"Наша разведывательная школа является одной из ведущих в мире. Это, знаете, как школа русского балета или школа советских и российских математиков, математической науки. Это объективно", — считает собеседник агентства.