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Нарышкин назвал главных оппонентов СВР 

РИА Новости и ещё 4 33 минуты назад
Нарышкин назвал главных оппонентов СВР
Фото: ТАСС
Служба внешней разведки (СВР) России рассматривает ЦРУ как главного оппонента, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

"Да, поскольку разведывательные службы Соединенных Штатов Америки и, прежде всего, Центральное разведывательное управление относится к одной из сильнейших разведок мира. Поэтому для нас коллеги из ЦРУ являются главными оппонентами", — сказал Нарышкин в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

В то же время, добавил он, организации продолжают обмениваться информацией как партнеры. В особенности это касается общения на тему борьбы с международным терроризмом. Такая практика, как заметил глава СВР, существует в мире повсеместно.
По словам Нарышкина, российская разведка входит в тройку самых эффективных служб в мире.

"Наша разведывательная школа является одной из ведущих в мире. Это, знаете, как школа русского балета или школа советских и российских математиков, математической науки. Это объективно", — считает собеседник агентства.

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Политика , Дмитрий Киселев , Сергей Нарышкин , ЦРУ , РИА Новости , США
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