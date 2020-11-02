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Путин обсудил урегулирование нагорнокарабахского конфликта с Алиевым и Пашиняном 

ТАСС 36 минут назад
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин 1 и 2 ноября обстоятельно обсудил по телефону вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта".

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Политика , Ильхам Алиев , Владимир Путин
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