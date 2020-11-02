Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин 1 и 2 ноября обстоятельно обсудил по телефону вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
"1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта".