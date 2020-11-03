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В Крыму заявили, что Франция заблуждается насчет аннексии полуострова 

РИА Новости 37 минут назад
В Крыму ответили на заявление Франции об аннексии
Фото: РИА Новости
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что французские власти глубоко заблуждаются, называя Крым аннексированной территорией.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе разговора министр Ле Дриан подтвердил неизменную и однозначную позицию Франции, которая "не признает незаконную аннексию Крыма".

"Франция проводит непоследовательную политику. Пока президент Франции заявляет о выстраивании диалога с Россией, французский МИД говорит об аннексии полуострова, демонстрируя свое глубокое заблуждение на счет крымских событий", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, если Франция действительно заинтересована в налаживании и укреплении отношений с Россией, то необходимо начать с признания российского статуса Крыма.

"Все претензии Украины на Крым — фейковые и не имеют никаких последствий. Крымский народ проявил свою волю, воспользовавшись своим правом на самоопределение, чтобы вернуться в Российскую Федерацию", — сказал Гемпель.

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Политика , Юрий Гемпель , Дмитрий Кулеба , Жан-Ив Ле Дриан , МИД , РИА Новости , Республика Крым , Санкт-Петербург
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