В Крыму ответили на заявление Франции об аннексии

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что французские власти глубоко заблуждаются, называя Крым аннексированной территорией.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе разговора министр Ле Дриан подтвердил неизменную и однозначную позицию Франции, которая "не признает незаконную аннексию Крыма".
"Франция проводит непоследовательную политику. Пока президент Франции заявляет о выстраивании диалога с Россией, французский МИД говорит об аннексии полуострова, демонстрируя свое глубокое заблуждение на счет крымских событий", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, если Франция действительно заинтересована в налаживании и укреплении отношений с Россией, то необходимо начать с признания российского статуса Крыма.
"Все претензии Украины на Крым — фейковые и не имеют никаких последствий. Крымский народ проявил свою волю, воспользовавшись своим правом на самоопределение, чтобы вернуться в Российскую Федерацию", — сказал Гемпель.