В Крыму ответили на заявление Франции об аннексии

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что французские власти глубоко заблуждаются, называя Крым аннексированной территорией.

"Франция проводит непоследовательную политику. Пока президент Франции заявляет о выстраивании диалога с Россией, французский МИД говорит об аннексии полуострова, демонстрируя свое глубокое заблуждение на счет крымских событий", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, если Франция действительно заинтересована в налаживании и укреплении отношений с Россией, то необходимо начать с признания российского статуса Крыма.