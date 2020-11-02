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Рогозин ответил на слова Путина о срыве сроков по космическим программам 

РИА Новости 29 минут назад
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после прозвучавшей из уст Владимира Путина критики в адрес "Роскосмоса" заявил, что с утверждением программ развития космоса тянет правительство.
В ходе сегодняшнего совещания президент потребовал доложить, почему до сих пор не утверждены программы разработки сверхтяжелой ракеты, проекта "Сфера" и развития ГЛОНАССа.

"Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство РФ в установленные сроки — в августе сего года", — написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте.

Путин потребовал объяснений от Роскосмоса
При этом глава "Роскосмоса" выразил надежду, что "после сегодняшнего совещания … объемы их финансирования будут согласованы, а сами программы — приняты".

"Благодарен президенту за поддержку развития научного космоса. Это важный итог сегодняшнего совещания у В. В. Путина", — написал Рогозин.

В августе 2020 года Рогозин в интервью РИА Новости рассказывал, что до конца года на утверждение правительства будет внесена Единая госпрограмма космической деятельности России.
В нее, по его словам, должны войти программы по "сверхтяжу", группировке "Сфера", развитию навигационной группировки ГЛОНАСС, разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, а также инвестиционные проекты.
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Политика , Видео , Дмитрий Рогозин , Владимир Путин , Роскосмос , Правительство РФ , РИА Новости
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