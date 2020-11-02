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Японский политолог назвал отставку Лаврова шансом на возвращение Курил 

News.ru 52 минуты назад
Шансы Токио на возврат Курильских островов может повысить отставка министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Такое мнение высказал японский политолог Кэнро Нагоси.
В статье для Yahoo News Japan он указал на жёсткую позицию главы внешнеполитического ведомства. По его мнению, у Японии может появиться вероятность вернуть хотя бы два острова архипелага, если идеологический оппонент уйдёт с поста, информирует «Политика сегодня».
Политолог отметил, что японское правительство больше всех ожидает отставки Лаврова с занимаемой должности. В Токио хотели бы видеть в качестве главы российского МИД руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
«Курилы не вернутся, пока Россию не уничтожит бедствие»
Весь архипелаг Курильских островов вошёл в состав СССР после окончания Второй мировой войны. При этом в Токио до сих пор считают, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и другие острова, называемые японскими властями «северными территориями», принадлежат Японии. Москва в свою очередь не раз напоминала, что Курилы принадлежат России, которая не признаёт сам факт территориального спора.
Летом 2020 года были приняты поправки в Конституцию РФ. Как писал NEWS.ru, среди изменений оказались такие важнейшие положения, как суверенитет и территориальная целостность. Новые нормы призваны поставить точку в политических дискуссиях о статусе Курил. Прежде всего — внутри самой России.
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Политика , Видео , Сергей Нарышкин , Сергей Лавров , МИД , Yahoo
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