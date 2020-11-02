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Глава Крыма Аксёнов: не ждём помощи от Украины в связи с дефицитом воды 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Аксёнов: не ждём помощи от Украины
Фото: РИА Новости
В Крыму намерены своими силами справляться с проблемой дефицита воды, не ожидая поставок с Украины. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина блокировала подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Аксёнов подчеркнул, что на помощь украинской стороны в решении проблемы надеяться не приходится, так как она делает всё, чтобы навредить Крыму и России.

Никто не мечтает об этом. Мы на это не рассчитываем, справляемся самостоятельно. Нам каждый год выпадают испытания, и большая часть проблем была создана теми, кто руководил Украиной, — рассказал Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24».

Глава полуострова подчеркнул, что проблема решается в том числе благодаря переходу на добычу воды из подземных источников. Ранее этот вопрос решался за счёт водохранилищ естественного наполнения, которые, впрочем, значительно обмелели за последний год из-за малого количества осадков.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что Крым получит порядка 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения. Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия обеспечит Крым водой.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Сергей Аксенов , Михаил Мишустин , Республика Крым
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