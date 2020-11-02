Аксёнов: не ждём помощи от Украины

Никто не мечтает об этом. Мы на это не рассчитываем, справляемся самостоятельно. Нам каждый год выпадают испытания, и большая часть проблем была создана теми, кто руководил Украиной, — рассказал Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24».