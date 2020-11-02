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Зюганов прокомментировал спор Жириновского с Кадыровым 

РИА Новости 2 минуты назад
Зюганов вмешался в спор Жириновского с Кадыровым
Фото: РИА Новости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "деструктивными" некоторые заявления Владимира Жириновского как по внутрироссийской повестке, так и по международным темам и считает, что они заслуживают "самого жесткого осуждения".
В частности, он вспомнил полемику лидера ЛДПР с главой Чечни Рамзаном Кадыровым "относительно оценки религиозного конфликта во Франции", отметив, что эта тема "ставит важные вопросы соотношения религии, культуры и политики".

"Тема религии требует особой осторожности, ибо она затрагивает чувствительные нервы в душах сотен миллионов людей. Необоснованные и резкие высказывания на эту тему могут привести к самым тяжелым последствиям", — написал Зюганов в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Жириновский "в целях саморекламы нередко грубым образом" говорит о людях и явлениях, воспринимаемых многими другими "как личные и общественные святыни". В частности, лидер КПРФ напомнил постоянные выпады своего коллеги из ЛДПР в адрес Владимира Ленина и мавзолея на Красной площади.
Зюганов также увидел в высказываниях Жириновского "атаки на братскую Белоруссию и ее законного президента" Александра Лукашенко, которые в КПРФ расценивают "как отвратительную русофобию, идущую вразрез с четко обозначенными приоритетами внешней политики РФ".

"КПРФ и фракция нашей партии в Государственной думе РФ всегда отстаивали принципы взаимоуважительного отношения к ценностям и святыням всех народов России. Сегодня, когда против нашей страны ведется гибридная война и широкомасштабная агрессия, как никогда необходимы сплоченность общества и консолидация всех патриотических сил. КПРФ считает, что деструктивные заявления господина Жириновского заслуживают самого жесткого осуждения", — подчеркнул лидер компартии.

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Комментарии 1
Политика , Геннадий Зюганов , Рамзан Кадыров , Владимир Жириновский , Александр Лукашенко , Госдума , КПРФ , ЛДПР , Франция
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