Зюганов вмешался в спор Жириновского с Кадыровым

"КПРФ и фракция нашей партии в Государственной думе РФ всегда отстаивали принципы взаимоуважительного отношения к ценностям и святыням всех народов России. Сегодня, когда против нашей страны ведется гибридная война и широкомасштабная агрессия, как никогда необходимы сплоченность общества и консолидация всех патриотических сил. КПРФ считает, что деструктивные заявления господина Жириновского заслуживают самого жесткого осуждения", — подчеркнул лидер компартии.