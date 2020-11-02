Аксенов назвал стоимость кубометра опресненной воды 

"В предыдущие два-три года специалисты называли стоимость кубометра при опреснении около 100 рублей. По последним данным, вода будет стоить от 40 до 68 рублей за кубометр. Недалеко мы уходим от той стоимости, которая сейчас", — сказал Аксенов, добавив, что одна опреснительная установка обойдется от 1 до 2,5 млрд рублей.