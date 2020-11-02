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Владимир Путин раскритиковал работу «Роскосмоса» 

Аргументы Недели и ещё 5 38 минут назад
Путин раскритиковал «Роскосмос»
Фото: kremlin.ru
В понедельник, 2 ноября, под председательством Владимира Путина прошло совещание в режиме видеоконференции по вопросам развития космической отрасли и финансирования этой сферы. Продолжение пилотируемых космических программ, совершенствование космической инфраструктуры и орбитальной группировки являются одними из приоритетов российской космической отрасли, заявил президент России Владимир Путин.

"Роскосмосу было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса свертяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС", — сообщил Путин. "Однако, как я вижу… программы до настоящего времени не утверждены", — констатировал глава российского государства.

Путин потребовал в ближайшее время прояснить сроки, когда будет завершено их формирование.
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Политика , Владимир Путин , Роскосмос
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