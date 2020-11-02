Путин раскритиковал «Роскосмос»

"Роскосмосу было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса свертяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС", — сообщил Путин. "Однако, как я вижу… программы до настоящего времени не утверждены", — констатировал глава российского государства.