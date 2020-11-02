Путин рассказал о развитии в России ядерной медицины 

Это направление у нас всегда было хорошо развито. Есть планы по развитию ядерной медицины. Сейчас это, конечно, одно из важнейших направлений не только по лечению онкологических заболеваний, но и по многим другим направлениям. Очень перспективное направление, — цитирует РИА Новости главу государства, выступившего на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена».