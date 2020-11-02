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Пандемия показала эффективность системы здравоохранения, заявил Путин 

РИА Новости 1 час назад
Путин оценил здравоохранение в условиях пандемии
Фото: РИА Новости
Пандемия показала, что система здравоохранения РФ может мобилизоваться для решения общенациональных задач, она эффективная, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы видим, что наша, слава богу, система здравоохранения все-таки гораздо лучше может мобилизовываться для решения общенациональных задач", — сказал он в ходе общения с финалистами конкурса "Большая перемена".

Президент также признал и наличие проблем, но отметил, что в России "в целом эффективная система здравоохранения, как выяснилось, для решения задач подобного уровня и подобного масштаба".
Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — открылся накануне в международном детском центре "Артек" в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи человек.
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Политика , Владимир Путин
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