Путин оценил здравоохранение в условиях пандемии

Пандемия показала, что система здравоохранения РФ может мобилизоваться для решения общенациональных задач, она эффективная, заявил президент России Владимир Путин

"Мы видим, что наша, слава богу, система здравоохранения все-таки гораздо лучше может мобилизовываться для решения общенациональных задач", — сказал он в ходе общения с финалистами конкурса "Большая перемена".

Президент также признал и наличие проблем, но отметил, что в России "в целом эффективная система здравоохранения, как выяснилось, для решения задач подобного уровня и подобного масштаба".

Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — открылся накануне в международном детском центре "Артек" в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи человек.