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Путин рассказал о «крутых парнях» на Кавказе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Путин рассказал о «крутых парнях» на Кавказе
Фото: РИА Новости
На Северном Кавказе есть «много крутых парней», заявил российский лидер Владимир Путин во время общения с участниками общероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».
Один из участников конкурса, житель Дагестана, рассказал президенту о своих достижениях и рассказал, что познакомился на мероприятии с большим количеством интересных людей, передает ТАСС.

«Ты сказал о том, что ты познакомился здесь с крутыми парнями — на Кавказе много крутых парней. И наверняка ты будешь одним из них, желаю тебе удачи», — ответил Путин.

Также глава государства добавил, что весь Северный Кавказ — это очень интересные места, красивые традиции и замечательные маршруты. «Это то, чем может гордиться вся наша страна», — заявил он.
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Политика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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