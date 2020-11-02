Президент России Владимир Путин считает, что на Северном Кавказе есть "много крутых парней". Такое мнение он выразил в понедельник во время общения по видеосвязи с участниками общероссийского конкурса для школьников "Большая перемена".

Один из участников "Большой перемены", житель Дагестана, рассказал главе государства о своих достижениях и заметил, что во время конкурса познакомился с большим количеством интересных людей.

"Ты сказал о том, что ты познакомился здесь с крутыми парнями — на Кавказе много крутых парней, — ответил президент. — И наверняка ты будешь одним из них, желаю тебе удачи".

Российский лидер также поздравил юношу с днем рождения, предложив другим участникам поаплодировать ему.

При этом Путин добавил, что весь Северный Кавказ — "очень интересные места, очень красивые традиции, замечательные маршруты". "Это то, чем может гордиться вся наша страна", — уверен он.